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    Війна в Сирії: курди відбили в ІД половину міста Табка

    • Сьогодні, 14:42
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    <p>ІД перенесла свою &laquo;столицю&raquo; на південний схід у район міста Дейр-ез-Зор. </p>
    Фото: РБК

    ІД перенесла свою «столицю» на південний схід у район міста Дейр-ез-Зор.

    Через нього йде маршрут постачання в м.Ракку

    Озброєний альянс сирійської опозиції і курдських формувань  «Сили демократичної Сирії» (SDF) узяв під свій контроль щонайменше 40% стратегічно важливого міста Табка, розташованого приблизно за 50 км від Ракки - центрального оплоту терористичного угрупування «Ісламська держава». Про це з посиланням на Сирійську наглядову рада з прав людини (SOHR) повідомляє DW.

     Зазначено, що сили SDF, в які входять курдські й арабські загони, за підтримки США з повітря ще на початку місяця оточили Табку, а 24 квітня увійшли в місто. Через нього йде важливий маршрут постачання в Ракку. Крім того, стратегічне значення має гребля на річці Євфрат поруч із Табкой, яку поки контролює ІД.

    Нагадаємо, представники Пентагону повідомляли в кінці квітня, що хоча битва за Ракку все ще важлива, але фактично ІД уже перенесла свою «столицю» звідти на 200 км на південний схід у район міста Дейр-ез-Зор.
    Озброєний альянс сирійської опозиції і курдських формувань "Сили демократичної Сирії" (SDF) узяв під свій контроль щонайменше 40% стратегічно важливого міста Табка, розташованого приблизно за 50 км від Ракки - центрального оплоту терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це з посиланням на Сирійську наглядову рада з прав людини (SOHR) повідомляє DW. Зазначено, що сили SDF, в які входять курдські й арабські загони, за підтримки США з повітря ще на початку місяця оточили Табку, а 24 квітня увійшли в місто. Через нього йде важливий маршрут постачання в Ракку. Крім того, стратегічне значення має гребля на річці Євфрат поруч із Табкой, яку поки контролює ІД. Нагадаємо, представники Пентагону повідомляли в кінці квітня, що хоча битва за Ракку все ще важлива, але фактично ІД уже перенесла свою "столицю" звідти на 200 км на південний схід у район міста Дейр-ез-Зор.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/voyna-sirii-kurdy-otbili-ig-polovinu-goroda-1493547216.html
    США держава Ісламська держава
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