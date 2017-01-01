Війна в Сирії: курди відбили в ІД половину міста Табка

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Фото: РБК ІД перенесла свою «столицю» на південний схід у район міста Дейр-ез-Зор.

Через нього йде маршрут постачання в м.Ракку

Озброєний альянс сирійської опозиції і курдських формувань «Сили демократичної Сирії» (SDF) узяв під свій контроль щонайменше 40% стратегічно важливого міста Табка, розташованого приблизно за 50 км від Ракки - центрального оплоту терористичного угрупування «Ісламська держава». Про це з посиланням на Сирійську наглядову рада з прав людини (SOHR) повідомляє DW.

Зазначено, що сили SDF, в які входять курдські й арабські загони, за підтримки США з повітря ще на початку місяця оточили Табку, а 24 квітня увійшли в місто. Через нього йде важливий маршрут постачання в Ракку. Крім того, стратегічне значення має гребля на річці Євфрат поруч із Табкой, яку поки контролює ІД.

Нагадаємо, представники Пентагону повідомляли в кінці квітня, що хоча битва за Ракку все ще важлива, але фактично ІД уже перенесла свою

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столицю

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звідти на 200 км на південний схід у район міста Дейр-ез-Зор.