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Вийшов новий трейлер серіалу «Твін Пікс»

Прем'єра нового сезону «Твін Пікс» відбудеться 21 травня

Американський канал SHOWTIME опублікував новий трейлер третього сезону серіалу «Твін Пікс».

У трейлері, який триває трохи більше хвилини, показані як старі, так і нові герої серіалу.

Зокрема, в кадрі з'являються агенти ФБР Дейл Купер у виконанні Кайла Маклоклена, його шеф Гордон Коул у виконанні режисера «Твін Пікса» Девіда Лінча, а також Альберт Розенфілд, якого зіграв Мігель Феррер, який помер в січні цього року.

«Це відбувається знову», - свідчить підпис до відео.

Також трейлер демонструє впізнавані для шанувальників серіалу місця, як, наприклад, готель Great Northern Hotel і офіс шерифа поліції Твін Пікса.

Прем'єра нового сезону «Твін Пікс» відбудеться в неділю, 21 травня.