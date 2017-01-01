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    Вийшов новий трейлер серіалу «Твін Пікс»

    • Сьогодні, 03:27
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    Вийшов новий трейлер серіалу &laquo;Твін Пікс&raquo;
    Вийшов новий трейлер серіалу «Твін Пікс»

    Прем'єра нового сезону «Твін Пікс» відбудеться 21 травня

    Американський канал SHOWTIME опублікував новий трейлер третього сезону серіалу «Твін Пікс».

    У трейлері, який триває трохи більше хвилини, показані як старі, так і нові герої серіалу.

    Зокрема, в кадрі з'являються агенти ФБР Дейл Купер у виконанні Кайла Маклоклена, його шеф Гордон Коул у виконанні режисера «Твін Пікса» Девіда Лінча, а також Альберт Розенфілд, якого зіграв Мігель Феррер, який помер в січні цього року.

    «Це відбувається знову», - свідчить підпис до відео.

    Також трейлер демонструє впізнавані для шанувальників серіалу місця, як, наприклад, готель Great Northern Hotel і офіс шерифа поліції Твін Пікса.

    Прем'єра нового сезону «Твін Пікс» відбудеться в неділю, 21 травня.

    ФБР трейлер
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