Війська Західної Африки увійшли в столицю Гамбії

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Місцеві жителі вітали оплесками африканських солдатів, які проїжджали на броньованих автомобілях

Підрозділи збройних сил країн Західної Африки 22 січня увійшли в столицю Гамбії Банжул після того, як напередодні її залишив екс-президент Яйя Джамме.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що місцеві жителі вітали оплесками африканських солдатів, які проїжджали на броньованих автомобілях по міських кварталах.

Як повідомляється, введення військ сусідніх країн стало частиною операції за гарантіями безпеки для нового президента Гамбії Адами Берроу.