Військова прокуратура почала розслідування за фактом смерті курсанта у Хмельницькому

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Курсанта знайшли повішеним

Відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею «вбивство»

Розслідування смерті курсанта 1-го курсу Національної академії Держприкордонслужби України ім. Б. Хмельницького у Хмельницькому проводить військова прокуратура. За фактом смерті курсанта-прикордонника у Хмельницькому розпочали досудове розслідування, повідомили УНН в академії.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею «вбивство».

«Для нас всіх в академії – це справжня трагедія, адже курсант був веселим, акуратним, щирим і користувався повагою в колективі. Жодних симптомів для депресії чи серйозних проблем за останній час за ним не було помічено. За період мого перебування на посаді ректора академії, це перший випадок, тому для мене, це особиста трагедія», – зазначив ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук.

Відомо, що 17-річний хлопець повісився на тенісній сітці. Курсант був родом із Херсонщини. 9 травня йому мало б виповнитись 18 років.

Як повідомляв «Главком», курсанта Національної академії Держприкордонслужби України ім. Б. Хмельницького знайшли сьогодні повішеним на території навчального закладу.