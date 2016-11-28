Військова прокуратура провела обшук в «Укроборонпромі»

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Укроборонпром

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос каже, що «прийняв рукавичку» від Укроборонпрому

Цієї п'ятниці представники військової прокуратури провели виїмку документів в ДК «Укроборонпром». Про таке заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZiK, коментуючи критику Укроборонпрому на адресу військової прокуратури про 70 звернень, на які так і не отримали відповіді.

Матіос відзначив, що керівника Укроборонпрому, який на нього скаржився, «часто нема на роботі».

Також головний військовий прокурор України заявив, що приймає виклик Укроборонпрому.

«От я скажу коротко і ясно... Я не люблю, коли підміняють поняття з хворої голови на здорову. Достеменно обіцяю, що буде все, що не задовольняло Укроборонпром, у моїй роботі. Невдовзі. Я прийняв цю рукавичку», – заявив головний військовий прокурор.

Також Анатолій Матіос поскаржився на складність роботи з економічними злочинами.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва дозволив Військовій прокуратурі Луганського гарнізону вилучити документи концерну «Укроборонпром» щодо співпраці з ТОВ «Оптимумспецдеталь», ТОВ «Інтер Сталь ЛТД» і ТОВ «Фірма «Ренал», яких підозрюють у фіктивній діяльності.