Військова прокуратура розслідує вбивство солдата на Київщині
- Сьогодні, 07:09
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Одному із колег убитого повідомлено про підозру
Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону розслідується кримінальне провадження за фактом необережного поводження зі зброєю, що призвело до смерті військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин на Київщині.
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.
Попередньо встановлено, що однин з військовослужбовців в результаті необережного поводження зі зброєю здійснив постріл в іншого співслужбовця, що призвело до його смерті.
«Вказаній особі повідомлено про підозру ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого) та обрано запобіжний захід», - зазначають у військовій прокуратурі.
Наразі триває слідство та встановлюються усі обставини трагічної події.
За вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років.
Як повідомляв «Главком», убитий солдат Олександр Висоцький служив у Вишгороді Київської області у військовій частині Т 0710 Держслужби спецтранспорту.
Рідні хлопця стверджують, що йому подобалося нести службу, і ні про які конфлікти з товаришами по службі він не розповідав.