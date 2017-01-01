Військова прокуратура розслідує вбивство солдата на Київщині

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Загиблий служив у Вишгороді Київської області

Одному із колег убитого повідомлено про підозру

Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону розслідується кримінальне провадження за фактом необережного поводження зі зброєю, що призвело до смерті військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

Попередньо встановлено, що однин з військовослужбовців в результаті необережного поводження зі зброєю здійснив постріл в іншого співслужбовця, що призвело до його смерті.

«Вказаній особі повідомлено про підозру ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого) та обрано запобіжний захід», - зазначають у військовій прокуратурі.

Наразі триває слідство та встановлюються усі обставини трагічної події.

За вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років.

Як повідомляв «Главком», убитий солдат Олександр Висоцький служив у Вишгороді Київської області у військовій частині Т 0710 Держслужби спецтранспорту.

Рідні хлопця стверджують, що йому подобалося нести службу, і ні про які конфлікти з товаришами по службі він не розповідав.