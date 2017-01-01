Військова прокуратура викликає екс-міністра Клименка на допит

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Олександр Клименко

На Клименка чекають у слідчому управлінні Головної військової прокуратури 21 квітня

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України оприлюднила повістку про виклик на допит колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка на 21 квітня.

«Вам необхідно з’явитися 21 квітня 2017 року о 10 годині до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України», — йдеться у повістці.

У документі також вказано, що Клименка викликали на допит як підозрюваного для участі у здійсненні слідчих та процесуальних дій.

Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (заочного) щодо Клименка.

Як повідомляв генпрокурор Юрій Луценко, Клименко «у період квітня 2012 - вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

На початку лютого цього року Апеляційний суд Києва заочно заарештував Клименка.

21 лютого клопотання про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Клименка було відкликано із суду для усунення технічних недоліків та приєднання ряду документів.

Джерело: УНН