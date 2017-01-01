Вторгнення Росії в Крим та на Донбас. Військова прокуратура почала шукати винних в українській владі

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Правоохоронці отримали доступ до розвідувальної інформації за 2010-2015 роки

Головна військова прокуратура ГПУ отримала тимчасовий доступ до низки документів за період 1 січня 2010 року до 31 грудня 2015 року, якими розпоряджається розвідка Міністерства оборони України.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 7 лютого.

Мова йде про:

- інформаційні листи, аналізи, доповіді та інші документи адресовані президенту України, Адміністрації президента України, Кабінету міністрів, Раді національної безпеки і оборони України щодо стану воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки в країні та навколо неї;

- інформаційні листи, аналізи, доповіді та інші документи, які містять відомості про переозброєння, реформування підрозділів Збройних Сил Російської Федерації на її території та на військових базах на території Автономної Республіки Крим;

- інформаційні листи, аналізи, доповіді та інші документи, що містять відомості про джерела потенційної небезпеки для територіальної цілісності, суверенітету України;

- інформаційні листи, аналізи, доповіді та інші документи, щодо проведення представниками влади та Збройних Сил Російської Федерації підривної діяльності, диверсій, розвідувальних заходів направлених проти територіальної цілісності, суверенітету України;

- інформаційні листи, аналізи, доповіді та інші документи, щодо планування, готування та реалізації представниками влади РФ, ЗС РФ щодо федералізації України, а також розв'язання, ведення агресивної війни проти України;

- аналізи розвідувальної інформації щодо боєздатності, готовності Збройних сил України на відсіч агресії з боку Російської Федерації.

Вилучення документів відбулося в рамках досудового розслідування за фактом розв'язання та ведення представниками влади Російської Федерації і збройних сил Російської Федерації та іншими особами за попередньою змовою групою осіб агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Крім цього, прокурор у клопотанні вказує, що у цьому кримінальному провадженні призначені судові комплексні комісійні військові експертизи.

У них досліджуються питання порушень з боку керівництва органів влади України і Збройних сил України, які пов'язані із зниженням боєготовності і боєздатності ЗС України; неналежною оцінкою воєнно-політичної обстановки та воєнно-стратегічної обстановки навколо України та причинно-наслідковий зв'язок з настанням тяжких наслідків - окупацією Російською Федерацією Автономної республіки Крим і м. Севастополь 21.03.2014; порушення територіальної цілісності України (окупації частини Донецької та Луганської областей).