Військові біля Маріуполя затримали бойовика з російським паспортом
- Сьогодні, 19:37
-
Розсилка
У чоловіка також знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО
Поблизу Маріуполя українські військові затримали громадянина Російської Федерації, який воював проти Збройних сил України.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
«18 січня 2017 року на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.
«У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м. Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО», - наголошується у повідомленні.