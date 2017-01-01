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    Військові біля Маріуполя затримали бойовика з російським паспортом

    • Сьогодні, 19:37
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    У чоловіка також знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО

    Поблизу Маріуполя українські військові затримали громадянина Російської Федерації, який воював проти Збройних сил України.

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    Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

    «18 січня 2017 року на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.

    «У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м. Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО», - наголошується у повідомленні.

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