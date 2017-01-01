Військові біля Маріуполя затримали бойовика з російським паспортом

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У чоловіка також знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО

Поблизу Маріуполя українські військові затримали громадянина Російської Федерації, який воював проти Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

«18 січня 2017 року на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.

«У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м. Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО», - наголошується у повідомленні.