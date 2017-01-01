Військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї
- Сьогодні, 19:46
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Проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки
Оператору міністерства оборони України показали докази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ у Авдіївці озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.
За її словами через складну ситуацію на передовій у Авдіївці, представників преси поки туди не пропускають.
«Але нашому оператору вдалося сьогодні туди потрапити. Є відеодокази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - написала вона.
На відео заступник командира бригади Олександр Самарський розповідає, що проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки.
«Противник застосовує міномет 120-ий. Сьогодні застосовувався також з району аеропорта танк – це 125-й калібр, який також заборонений Мінськими домовленостями», - сказав він.