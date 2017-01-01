  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї

    • Сьогодні, 19:46
    • Розсилка

    Проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки

    Оператору міністерства оборони України показали докази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ у Авдіївці озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

    Читайте також

    За її словами через складну ситуацію на передовій у Авдіївці, представників преси поки туди не пропускають.

    «Але нашому оператору вдалося сьогодні туди потрапити. Є відеодокази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - написала вона.

    На відео заступник командира бригади Олександр Самарський розповідає, що проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки.

    «Противник застосовує міномет 120-ий. Сьогодні застосовувався також з району аеропорта танк – це 125-й калібр, який також заборонений Мінськими домовленостями», - сказав він.

    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ