Військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї

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Проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки

Оператору міністерства оборони України показали докази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ у Авдіївці озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

За її словами через складну ситуацію на передовій у Авдіївці, представників преси поки туди не пропускають.

«Але нашому оператору вдалося сьогодні туди потрапити. Є відеодокази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - написала вона.

На відео заступник командира бригади Олександр Самарський розповідає, що проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки.

«Противник застосовує міномет 120-ий. Сьогодні застосовувався також з району аеропорта танк – це 125-й калібр, який також заборонений Мінськими домовленостями», - сказав він.