Військові виявили у Маріуполі дві схованки з боєприпасами

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Маріуполь

Серед боєприпасів знайдено зокрема гранати і тротилові шашки

Підрозділ Військової служби правопорядку виявив у Маріуполі дві схованки з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«У Маріуполі, на території одного з пансіонатів, що на Приморському бульварі, групою оперативного реагування військової комендатури, виявлено схрони із боєприпасами.

Зі схованок військовослужбовці Військової служби правопорядку вилучили пластикові вибухові речовини вагою 300 гр, дві гранати РГД-5, тротилові шашки вагою 400 гр та 200 гр, чотири електродетонатори, шість капсуль-детонаторів, детонатори МУВ - 3 та детонатори МУВ - 2, підривачі повільної дії (ППД-1М), сім елементів на не вилучаємість до УКМЗ, детонуючий шнур, сім упаковок металевих елементів, шнур ЗТП-300 та накольний механізм», - розповіли у штабі.

На місці події працюють працівники Національної поліції в Донецькій області та мінно-вибухова служба ДСНС України.

За даним фактом на адресу Приморського відділу Національної поліції в Донецькій області буде направлене повідомлення про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Нагадаємо, 2 травня співробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва поблизу міста Широкине Донецької області.