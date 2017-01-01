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    Військові збили на Донбасі російський безпілотник

    • Сьогодні, 19:19
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    Збитий БПЛА
    Фото: СБУ
    Збитий БПЛА

    У СБУ повідомили, що збитий БПЛА - типу «Орлан»

    Співробітники Служби безпеки України задокументували нові факти участі збройних сил Росії у конфлікті на Сході України.

    Як повідомляє прес-центр спецслужби, силами АТО під Волновахою Донецької області 28 квітня було збито безпілотник - тип «Орлан». Правоохоронці встановили, що БПЛА був російського виробництва.

    Також у районі Красногорівки Донецької області було виявлено гранати, вироблені у РФ у 1993 році.

    Як повідомлялося, бойовики на Донбасі продовжують втрачати озброєння та військову техніку у зв’язку з низькою організацією взаємодії та неузгодженістю дій підрозділів

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    Військові збили на Донбасі російський безпілотник
    Військові збили на Донбасі російський безпілотник
    Військові збили на Донбасі російський безпілотник
    Військові збили на Донбасі російський безпілотник
    Військові збили на Донбасі російський безпілотник
    Фото: СБУ

    АТО бойовики на Донбасі військові
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