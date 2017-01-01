Військові збили на Донбасі російський безпілотник
- Сьогодні, 19:19
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Фото: СБУ
Збитий БПЛА
У СБУ повідомили, що збитий БПЛА - типу «Орлан»
Співробітники Служби безпеки України задокументували нові факти участі збройних сил Росії у конфлікті на Сході України.
Як повідомляє прес-центр спецслужби, силами АТО під Волновахою Донецької області 28 квітня було збито безпілотник - тип «Орлан». Правоохоронці встановили, що БПЛА був російського виробництва.
Також у районі Красногорівки Донецької області було виявлено гранати, вироблені у РФ у 1993 році.
Як повідомлялося, бойовики на Донбасі продовжують втрачати озброєння та військову техніку у зв’язку з низькою організацією взаємодії та неузгодженістю дій підрозділів.