Військовим РФ на Донбасі мало платять і вони тікають з армії, - розвідка

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Російські військові

Військовослужбовці самовільно залишають місця несення служби, якщо їх не звільняють

У з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ військовослужбовці продовжують подавати рапорти на дострокове розірвання контрактів внаслідок невдоволення низьким рівнем грошового забезпечення та зневажливим ставленням до них кадровими військовослужбовцями Збройних сил РФ. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Там уточнюють, що військовослужбовці самовільно залишають місця несення служби у випадках, якщо подані рапорти не розглядаються.

«У зв’язку з неукомплектованістю частин окупаційним командуванням проводяться додаткові мобілізаційні заходи. Так, військовими комендатурами під приводом можливого введення військового стану здійснюється збір особистих даних колишніх військовослужбовців та цивільного населення», - йдеться у повідомленні ГУР у Facebook.

Раніше російське військове командування вирішило посилити заходи, спрямовані на приховування присутності своїх військ на Донбасі. За даними розвідки, з цією метою військовослужбовцям російських військ у Донецькій і Луганській областях заборонено носіння на військовій формі шевронів та інших позначок.