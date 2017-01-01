Військовий експерт: вибухи в Балаклії - диверсія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Тимчук, координатор групи ІС, нардеп

Дмитро Тимчук змінив свою думку щодо версії причини вибухів на військовій базі в Балаклії

Народний депутат від «Народного фронту», координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук змінив свою думку щодо версії причини вибухів на військовій базі в Балаклії і вважає, що то була диверсія. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Повинен відкоригувати свої вчорашні коментарі: вивчивши інформацію, яка є на даний момент у групи ІС, схиляюся до думки, що місце мала все ж диверсія. Правда, відповідно до тієї ж інформації, мова може йти про наземної ДРГ противника, що здійснила т.зв. закладки», - зазначив Тимчук.

Він додав, що якщо ця версія підтвердиться, виникає питання про надійність охорони подібних об'єктів. «Досить давно СБУ і правоохоронці «вичистили» Харків (як і Одесу) від основних ДРГ, які діяли там. Але знешкодження однієї ДРГ сьогодні, звичайно ж, зовсім не означає, що завтра не з'явиться нова. І це стосується далеко не лише прифронтових регіонів і областей, що межують з РФ», - підкреслив Тимчук.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважав, що це зроблено поспішно. На його думку, мала місце халатність чи порушення техніки безпеки при поводженні з боєприпасами.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині