Військовий комісар попався на хабарі в тисячу доларів

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Затримання військового комісара на хабарі

Майор вимагав тисячу доларів США від місцевого мешканця за надання відстрочки від призову на строкову військову службу

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі керівника одного з районних військових комісаріатів Харківщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що майор вимагав тисячу доларів США від місцевого мешканця за надання відстрочки від призову на строкову військову службу», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали військового комісара, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.