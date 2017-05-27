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Військовий прокурор анонсував чергову хвилю арештів екс-керівників «Міндоходів»

Наступними в черзі на затримання є колишні глави Одеської і Київської ДПА

Вже в понеділок, через відповідну процедуру, прокуратура оголосить підозру двом відомим в економіці та політиці особам. Зокрема, це колишній голова Одеської ДПА Олександр Чорнобай та колишній голова ДПА Києва Олега Нізенко.

Про це на телеканалі ZIK заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Нагадаємо, 24 травня відбулася масштабна спецоперація із затримання чиновників податкової часів Януковича, яких підозрюють у корупції. Зокрема, як зазначав головний військовий прокурор України, це перша хвиля спецоперації, тому й будуть наступні затримання.

«Вже в понеділок, ми належним чином відправимо та через відповідну процедуру оголосимо підозру двом абсолютно відомим у реальному середовищі економіки та політики особам. Зокрема, це колишній голова Одеської ДПА пан Чорнобай, який втікаючи покинув свій сніданок на столі та добре відомий підприємцям столиці колишній голову ДПА Києва Нізенко, який вже два роки проживає в Іспанії», – заявив військовий прокурор.

Матіос також зазначив, що в помешканнях цих осіб уже провели обшуки, зокрема знайшли там досить цікаві та нікому раніше невідомі документи.

«Коли люди щось намагаються сховати, вони все одно щось забувають. Так от, у пана Чорнобая ми знайшли унікальну річ. Зокрема, це обвинувальний висновок, який ще за старим кодексом, у 2002 році, за зловживання службовим становищем та за ухилення від сплати податків відносно керівника одного з районних податкових інспекцій Макіївки, підписав тодішній прокурор Макіївки Ренат Кузьмін. Про цей обвинувальний акт ніхто не знав, його немає і в жодних обліках, однак його, як настільну книгу для себе зберігав пан Чорнобай», – додав прокурор.

Зокрема, Матіос каже, що окрім цього документу у помешканнях колишніх податківців – Чорнобая та Нізенка, знайшли чимало інших цікавих речей, однак поки триватиме слідство, військовий прокурор не зможе про все розповісти.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

Суди обрали запобіжні заходи для затриманих. Сума застави для них склала 443,988 млн грн.