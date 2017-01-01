Військовий РФ «Хмурий» заперечив свою причетність до катастрофи МН17 на Донбасі

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Раніше Bellingcat оприлюднила у доповіді, що до збиття боїнга МН17 причетний генерал-майор РФ Дубінскій

Російський військовий на прізвисько «Хмурий», який є ймовірним відповідальним за збиття малазійського лайнера MH17 на Донбасі влітку 2014 року, заперечив свою причетність до катастрофи.

Про це повідомляє російська служба ВВС, яка встановила зв’язок по електронній пошті зі вказаною особою.

Як зазначається, «Хмурий» відмовився давати повноцінне інтерв’ю.

Він коротко прокоментував доповідь групи журналістів із проекту розслідувань Bellingcat, які встановили особу військового з позивним «Хмурий», що фігурує у перехоплених СБУ телефонних розмовах бойовиків про транспортування «Буку», з якого збили MH17.

Раніше Bellingcat оприлюднила у доповіді, що до збиття боїнга МН17 причетний генерал-майор РФ Дубінскій.