Військовий шпиталь у Дніпрі незаконно передали банку Казахстану

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За даними прокуратури, на теперішній час існує загроза інтересам держави, оскільки іпотекоутримувач має право у будь-який час звернути стягнення на зазначене нерухоме майно

Дніпропетровський військовий шпиталь був переданий банку, зареєстрованому в Казахстані.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровщини.

У жовтні минулого року Вищим господарським судом України було задоволено позовні вимоги Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, яким з незаконного володіння приватного підприємства та банку витребувано нерухоме майно – приміщення Військового шпиталю у м. Дніпро та зобов’язано повернути його у власність держави в особі вищезазначеного Фонду.

Всупереч вимог чинного законодавства банк (з місцем реєстрації в Україні, м. Київ), достовірно знаючи про ухвалу господарського суду Дніпропетровської області щодо заборони відчуження вказаного нерухомого майна, в період слухання справи судом першої інстанції незаконно передав приміщення Військового шпиталю, яке є державною власністю, в іпотеку іншому банку-бенефіціару (з місцем реєстрації у Республіці Казахстан).

За даними прокуратури, на теперішній час існує загроза інтересам держави, оскільки іпотекоутримувач має право у будь-який час звернути стягнення на зазначене нерухоме майно.

Враховуючи викладене, прокуратурою області до господарського суду Дніпропетровської області пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області до двох банків про визнання договору іпотеки недійсним.

Джерело: Еспресо ТВ