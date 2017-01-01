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    Військового з осколковим пораненням евакуювали до Дніпра

    • Сьогодні, 16:49
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    Евакуювали бійця із&nbsp;зони АТО з&nbsp;осколковим пораненням лівого ока.
    Фото: Молодий буковинець
    Евакуювали бійця із зони АТО з осколковим пораненням лівого ока.

    Військовим вертольотом до Дніпра евакуювали бійця із зони АТО

    Військовим вертольотом до Дніпра евакуювали бійця із зони АТО з осколковим пораненням лівого ока. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає «Главком» .

    «Осколок видалили військові лікарі, він стирчав із ока, але в зв’язку з тим, що потрібно обстеження і лікування в спеціалізованому закладі вищого рівня, начмедом АТО була негайно організована евакуація , за що всім учасникам евакуації щира подяка», - написала Губа.

    Нагадаємо, 6 травня в Дніпро евакуювали вісім поранених українських військових, двоє з них перебувають у важкому стані.

    За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників на Донбасі.

    АТО Дніпро військові
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