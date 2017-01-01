Військового з осколковим пораненням евакуювали до Дніпра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Молодий буковинець Евакуювали бійця із зони АТО з осколковим пораненням лівого ока.

Військовим вертольотом до Дніпра евакуювали бійця із зони АТО

.

Військовим вертольотом до Дніпра евакуювали бійця із зони АТО з осколковим пораненням лівого ока. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає

«Осколок видалили військові лікарі, він стирчав із ока, але в зв’язку з тим, що потрібно обстеження і лікування в спеціалізованому закладі вищого рівня, начмедом АТО була негайно організована евакуація , за що всім учасникам евакуації щира подяка», - написала Губа.

Нагадаємо, 6 травня в Дніпро евакуювали вісім поранених українських військових, двоє з них перебувають у важкому стані.

За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників на Донбасі.