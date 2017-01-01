Візит Тіллерсона до Москви означає готовність Вашингтона домовлятися з Кремлем, - екс-депутат Держдуми

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Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов (фото: Станіслав Груздєв)

Пономарьов вважає, що Росія може набагато більше у Сирії зробити, ніж Америка

Ілля Пономарьов, колишній депутат Державної Думи РФ в інтерв’ю «Главкому» заявив, що американська влада хоче спілкуватися з Кремлем, і візит Тіллерсона до Москви - це відповідний сигнал.

«От Борис Джонсон, глава МЗС Великобританії, скасував свій візит до Росії (офіційна причина – «останні події у Сирії». – «Главком»). А американці хочуть спілкуватися, це і є сигнал», - зазначив Пономарьов.

Свого часу російський скандальний політик Володимир Жириновський їздив у столицю Іраку Багдад, погрожував колишньому президенту США Джорджу Бушу, обіцяв, що екс-лідера Іраку Хусейна «не здадуть». Зараз подібної поведінки російських політиків на сирійській темі не спостерігається. Пономарьов вважає, що такому стану речей є певне пояснення: у Росії є дуже чітка субординація.

«Тобто якщо це тема президентська, до неї лізти не варто. Бо якщо ти туди лізеш, отримаєш ревнощі, тобі це відгукнеться.

Також є думка, що Росія, аби відповісти США на їхні бомбування сирійської авіабази, може загострити ситуацію на Донбасі. Пономарьов вважає, що Росія може набагато більше у Сирії зробити, ніж Америка.

«Просто тому, що РФ набагато менш вразлива до втрат, у Росії набагато дешевше озброєння і набагато більше місцевих союзників, ніж у Штатів. Натомість у РФ немає цілей в Сирії. Якщо у США хоч якесь завдання там є, то у Росії завдання лише одне – сторгуватися за Україну. Загострення на Донбасі, звичайно, можливе, але воно можливе не у формі наступу, а у формі того, щоб побільше постріляти, привернути увагу американців до проблеми, показати, що ця проблема нікуди не ділася», - додав колишній депутат Державної Думи РФ.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі відбулась зустріч Путіна з Тіллерсоном.