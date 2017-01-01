Визначено час і місце розгляду відводу судді у справі Насірова

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Роман Насіров у залі суду

Відвід судді у справі Насірова розглянуть о 10:30

Солом'янський районний суд Києва розгляне клопотання захисту відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова про відвід слідчого судді Олександра Бобровника у понеділок о 10:30. Про це УНН повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

«Буде розглядати (клопотання захисту про відвід слідчого судді. - Ред.) суддя Букіна о 10:30. Розглядатися (клопотання. - Ред.) буде все ж таки на Вознесенському узвозі, оскільки блокується повністю робота суду», - сказала вона.

Раніше повідомлялось, що сьогодні о 9:30 має розпочатися чергове судове засідання у справі Насірова.

Нагадаємо, сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.