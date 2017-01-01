Визнання Росією «документів» «Д/ЛНР» підриває мирні зусилля в Україні, - ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цей крок ускладнить виконання мінських домовленостей, сказав Заньєр

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Заньєр заявив, що рішення Росії визнавати деякі «документи», що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, зашкодить можливостям зміцнити перемир’я.

Як сказав Заньєр в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської конференції з безпеки, цей крок Росії став кроком назад від і так «дуже далекої» мети зупинити війну на Донбасі.

Цей крок ускладнить виконання мінських домовленостей, сказав Заньєр і також наголосив, що рішення визнавати такі «документи», «звичайно ж, фактично означає… визнання й тих, хто видає ці «документи».

Указ президента Росії Володимира Путіна про визнання його країною деяких «документів», які видаються незаконними органами на окупованих частинах Донеччини й Луганщини поза правовим полем України, вже викликав різку критику.