«ВКонтакте» блокуватиме акаунти з суїцидальним контентом

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Наразі не уточнюється формат суїцидального контенту

Російська соціальна мережа «ВКонтакте» вживатиме технічні заходи по блокуванню сторінок з суїцидальним контентом в пріоритетному порядку.

Про це повідомила дитячий омбудсмен РФ Анна Кузнецова, повідомляє «РИА Новости».

«Ми провели зустріч з керівниками найпоширенішої мережі в Росії «ВКонтакте», було прийнято рішення про технічні заходи з блокування сторінок з суїцидальних контентом в пріоритетному порядку», - сказала вона.

При цьому, який саме контент омбудсмен вважає суїцидальним, Кузнєцова не пояснила.

Нагадаємо, що працівники департаменту кіберполіції України виявили у соціальних мережах 434 «групи самогубств», 102 з них були заблоковані.

Як повідомлялося, поліція затримала двох українських адміністраторів так званих груп смерті «Синій кит», які через соціальні мережі переконували підлітків скоїти самогубства. Проте, за даними ЗМІ, їх згодом відпустили.

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