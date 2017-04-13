Влада Чечні закликала розправитися з російськими журналістами

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На зборах в головній мечеті Грозного взяли участь близько 15 тисяч чоловік

На зборах в головній мечеті Грозного прозвучали заклики до розправи над журналістами «Нової газети», самі збори були скликані у зв’язку з публікацією про переслідування геїв в Чечні.

Як повідомляє Новая Газета у заході взяли участь близько 15 тисяч чоловік.

На цих зборах радник глави Чечні Адам Шахідов публічно звинуватив колектив видання у наклепі і чітко позначив «ворогів нашої віри і нашої батьківщини».

На зборах також було прийнято резолюцію, один з пунктів якої, як підкреслює видання, відкрито і прямо закликає до насильства.

«З огляду на те, що завдано образи віковим підвалинам чеченського суспільства і гідності чоловіків-чеченців, а також нашу віру, ми обіцяємо, що відплата наздожене справжніх підбурювачів, де б і ким би вони не були, без терміну давності», – наводить цитату видання.

«Новая газета» напередодні повідомила про те, що в Чечні за підозрою в гомосексуальності затримали понад 100 людей. Деяких із них начебто були вбито. Ця інформація підтверджена великою кількістю джерел, повідомила «Эхо Москвы» директор проекту по Північному Кавказу Міжнародної кризової групи Катерина Сокирянська.

«Нова газета» готує заяву в СКР і Генеральну прокуратуру, а також в адміністрацію президента Російської Федерації. Видання має намір надати слідству персональні дані убитих і зажадати порушення кримінальної справи.

Правозахисники з Чечні не можуть підтвердити інформацію про масові затримання геїв в республіці. Чеченська активістка Хеда Саратова, не знає, звідки такі відомості у «Нової газети». Саратова підкреслила, що в регіоні розголос таких ситуацій практично неможливий.

Ця новина викликала на Кавказі масові протести, в тому числі і мітинги проти ЛГБТ-спільноти. Російська ЛГБТ-мережа створила «гарячу лінію» для жителів регіону, які перебувають під загрозою. "«Якщо ви відчуваєте небезпеку, вам загрожують, негайно зв'яжіться з нами за адресою kavkaz@lgbtnet.org», - йдеться у зверненні активістів.