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    Влада годить Ахметову: тариф для теплоелектростанцій олігарха побив рекорд

    • Сьогодні, 12:05
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    У період поставки з 21 по 28 лютого середня ціна продажу електроенергії тепловими електростанціями становила 1,828 грн/кВт-год, «Енергоатомом» – 0,46 грн/кВт-год, ГЕС – 0,558 грн/кВт-год

    Тариф на електроенергію для теплової генерації у лютому зріс до рівня 1,82 грн/кВт-год порівняно з 1,39 грн/кВт-год на кінець січня.

    Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ДП «Енергоринок».

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    Так у період поставки з 21 по 28 лютого середня ціна продажу електроенергії тепловими електростанціями становила 1,828 грн/кВт-год, «Енергоатомом» – 0,46 грн/кВт-год, ГЕС – 0,558 грн/кВт-год.

    Нагадаємо, попередній рекорд було встановлено у листопаді минулого року, коли тариф на електроенергію для теплової генерації зріс до рівня 1,8 грн/кВт-год.

    Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

    Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердама плюс вартість його доставки в Україну».

    Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Рината Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче.

    Як відомо, за роки президентства Віктора Януковича холдинг «ДТЕК» Рината Ахметова, створений у Донецьку на початку 2000-х, фактично став монополістом на енергетичному ринку.

    Зараз компанія олігарха контролює 76% ринку теплової генерації і 27% загальної, в 2014 році на її частку припадало 99% експорту української електроенергії.

    Читайте також статтю: Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?

    Джерело: Економічна правда

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    ТЕС енергетика тарифи Рінат Ахметов
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