Влада Киргизії підтвердили загибель 38 людей під час аварії «Боїнга»

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Серед загиблих в авіакатастрофі - 17 дітей

На місці падіння вантажного літака Boeing 747 під Бішкеком знайшли 38 тіл. Про це повідомила влада Киргизстану.

Пошукову операцію на місці катастрофи відновили.

«Виявлено тіло четвертого пілота, який є громадянином Туреччини», - повідомив Інтерфаксу голова МНС Киргизстану Кубатбек Боронов.

За словами першого віце-прем'єра уряду Мухамметкалія Абулгазієва, серед загиблих 17 дітей.

Як очікується, у вівторок у Киргизстан прибудуть експерти Міждержавного авіаційного комітету, яким передадуть «чорні ящики» літака.

Транспортний літак Boeing 747 належив авіакомпанії MyCargo/ACT Airlines і був зафрахтований компанією Turkish Airlines.

Аварія сталася при заході літака на посадку в аеропорту Манас. На місці падіння почалася пожежа.

«За попередніми даними, які ми отримали, літак заходив на посадку за курсом 255 зі сходу на захід, але пролетів злітну смугу, зачепив фюзеляжем паркан і впав на дачне селище», - уточнив голова комітету з транспорту Верховної ради Киргизстану Марат Аманкулов інформаційному агентству «24.kg».

За інформацією влади, на борту було 85 тонн різного вантажу, в тому числі електроніка, мобільні телефони та інші товари.

МНС повідомляє, що в результаті аварії Boeing в селищі Дача-Суу повністю зруйновані 17 будинків, два будинки згоріли і шість будинків частково зруйновані.

У зв'язку з трагедією президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв оголосив 17 січня днем загальнонаціональної жалоби.

Раніше повідомлялося, що число жертв аварії Boeing під Бішкеком перевищило 30 осіб.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.