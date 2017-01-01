Влада Киргизстану назвала причину падіння літака

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Місце падіння літака під Бішкеком

Кількість загиблих унаслідок падіння літака збільшилася до 37 осіб

Падіння вантажного літака Boeing 747-400, який розбився вранці у понеділок, 16 січня, неподалік від столиці Киргизстану Бішкека, сталося через помилку пілота. Про це заявив у телезверненні в понеділок перший віце-прем'єр уряду країни Мухамметкалий Абулгазієв, інформує агентство AFP.

«За попередньою інформацією, літак розбився через помилку пілота», – сказав він.

За інформацією киргизького урядового штабу з вивчення причин катастрофи, літак належав турецькій компанії AviaCargoTurk. Авіакомпанія Turkish Airlines орендувала цей літак у AviaCargoTurk для перевезення вантажів. До складу екіпажу літака, який транспортував 85 тонн вантажу, входило четверо осіб.

Тим часом кількість загиблих унаслідок падіння літака на будинки села Дача-Суу, розташованого за 2 км на північ від бішкекського аеропорту «Манас», зросла до 37 осіб, більшість з них – місцеві жителі. Потерпілих від трагедії – 15, 11 з них госпіталізовано.

У Міністерстві закордонних справ України у понеділок повідомили, що перевіряють інформацію про можливу наявність українців серед потерпілих внаслідок краху літака в Киргизстані.

17 січня у Киргизстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи.

Джерело: DW