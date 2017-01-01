Влада Луганщини відмовляється говорити про візит Пєскова

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Дмитро Пєсков

У Луганській обладміністрації відмовилися коментувати повідомлення про візит Дмитра Пєскова до Луганська

У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації не підтвердили і не заперечили інформацію ЗМІ про приїзд до Луганська Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна.

Як передає кореспондент «Главкома», сьогодні на брифінгу заступник глави Луганської ОДА Юрій Клименко, відповідаючи на запитання журналістів, сказав: «Ми не коментуємо повідомлення ЗМІ окупованих територій».

Нагадаємо, сайт «Остров» із посиланням на джерело в одній зі спецслужб України повідомив, що у понеділок, 27 березня, в Луганськ таємно прибув Дмитро Пєсков. Мета візиту невідома. Одна з імовірних версій – можлива зміна керівництва «ЛНР».

Раніше координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що кремлівські куратори планують усунути Олександра Захарченка з посади ватажка «ДНР». Захарченка планують прибрати вже на початку літа цього року, однак причини його «відставки» поки що неясні.

«Згідно з тими ж чутками, нібито російськими кураторами на посаду глави «ДНР» розглядається кандидатура Бобкова – народного депутата України VII скликання від Партії регіонів», – повідомив Тимчук.