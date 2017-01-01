Влада Малайзії повідомила результати розтину тіла Кім Чон Нам

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Обстеження аеропорту

В поліції Малайзії також заявили про відсутність небезпеки для пасажирів аеропорту, де був вбитий Кім Чон Нам

Причиною смерті брата лідера КНДР став сильний параліч, викликаний нервово-паралітичною речовиною. Про це заявив міністр охорони здоров'я Малайзії Субраманіам Сатхасівам, повідомляє Associated Press.

За словами глави МОЗ Малайзії, розтин підтвердив, що смерть наступила «дуже швидко» через «дуже сильний параліч», викликаний дією хімічної речовини. Також зазначається, що хімікат VX у великих дозах може дуже швидко привести до смерті.

У свою чергу поліція Малайзії перевірила термінал аеропорту, де був убитий Кім Чон Нам, та повідомила про відсутність небезпеки для пасажирів.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика. По телебаченню у Південній Кореї і Малайзії показали відеозапис однієї з камер спостереження, на якій зображена жінка в білій футболці з буквами LOL на грудях.

Згідно з попереднім висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX.

Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія

Індонезійка, заарештована за підозрою у вбивстві брата лідера Північної Кореї, заявила, що їй заплатили 400 малайзійських рингітів (90 доларів).