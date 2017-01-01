Влада містечка у Чехії позбавила Сталіна почесного громадянства
- Сьогодні, 18:44
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Дискусії про позбавлення Сталіна цього звання почалися лише навесні цього року
Влада чеського міста Ческе-Будейовіце позбавили Йосипа Сталіна і лідера Комуністичної партії Чехословаччини Клемента Горвальда почесного громадянства
Таке рішення ухвалила міська рада, повідомляє Česká televize.
Як зазначається, дискусії про позбавлення Сталіна і Горвальда цього звання почалися навесні. При цьому глава Ческе-Будейовіце Їржі Свобода виступав проти ініціативи.
«Були різні думки, деякі виступали проти. У кожного було право висловити свою точку зору. Не знаю, чому це викликало такі емоції. Обидва отримали почесне громадянство тоді, коли для цього були причини», - розповів Свобода.
Всього в список володарів почесного громадянства цього міста входили 118 людей, в тому числі космонавт Валентина Терешкова, яка отримала звання почесного громадянина в 1979 році.
Тим часом у московському метро встановили портрет диктатора Сталіна.