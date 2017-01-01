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    Влада містечка у Чехії позбавила Сталіна почесного громадянства

    • Сьогодні, 18:44
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    Йосип Сталін і Клемент Горвальд
    Йосип Сталін і Клемент Горвальд

    Дискусії про позбавлення Сталіна цього звання почалися лише навесні цього року

    Влада чеського міста Ческе-Будейовіце позбавили Йосипа Сталіна і лідера Комуністичної партії Чехословаччини Клемента Горвальда почесного громадянства

    Таке рішення ухвалила міська рада, повідомляє Česká televize.

    Як зазначається, дискусії про позбавлення Сталіна і Горвальда цього звання почалися навесні. При цьому глава Ческе-Будейовіце Їржі Свобода виступав проти ініціативи.

    «Були різні думки, деякі виступали проти. У кожного було право висловити свою точку зору. Не знаю, чому це викликало такі емоції. Обидва отримали почесне громадянство тоді, коли для цього були причини», - розповів Свобода.

    Всього в список володарів почесного громадянства цього міста входили 118 людей, в тому числі космонавт Валентина Терешкова, яка отримала звання почесного громадянина в 1979 році.

    Тим часом у московському метро встановили портрет диктатора Сталіна.

     

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