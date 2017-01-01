Влада окупантів у Криму ухвалила закон про режим тиші

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За порушення режиму тиші передбачено покарання у вигляді штрафу до 5 тисяч рублів

Підконтрольний Кремлю парламент окупованого Криму 22 березня прийняв у другому читанні закон «Про забезпечення тиші та спокою громадян», який діє на території півострова.

Згідно з цим законом, у Криму зобов'язані дотримуватися режиму тиші з 23:00 до 7:00 в будні і з 19:00 до 10:00 у свята, повідомляє прес-служба російської прокуратури Криму.

«Об'єктами, на яких слід дотримуватися режиму тиші, визнано багатоквартирні будинки з прибудинковими територіями, зони забудови індивідуальними будинками, території освітніх, навчальних, санаторних та інших установ», – ідеться в повідомленні.

До дій, які порушують тишу, кримські депутати віднесли «крики, використання звуковідтворювальних пристроїв і ремонтні роботи».

За порушення режиму тиші передбачено покарання у вигляді штрафу до 1 тисячі рублів для фізичних осіб і до 5 тисяч рублів –- для юридичних осіб.

Джерело: Крим.Реалії