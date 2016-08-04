Влада окупованого Криму мріє про шість мільйонів туристів цього року
- Сьогодні, 17:06
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Окупанти не полишають грандіозних планів відновити туристичну привабливість півострова
Крим в курортному сезоні цього року розраховує на приїзд близько 6 мільйонів туристів, зазначив представник влади окупованого Криму Олексій Черняк, повідомляють «Новости Крыма».
«У цьому році, як і в минулому році, ми приблизно в районі 5,6 - 6 мільйонів чоловік будемо орієнтуватися. Це максимальна кількість людей, які сьогодні можуть більш менш комфортно в Крим прибути», – зазначив Черняк.
За його словами, поромна переправа і аеропорт в курортний сезон працюють практично на максимальних навантаженнях.
Нагадаємо, в окупованому Криму ціни на готелі піднялися до критичного рівня, у зв'язку з чим громадяни Росії влітку поїдуть не на анексований півострів, а на курорти Туреччини чи Єгипту. Такий прогноз зробили в Асоціації туроператорів Росії
Крім того, кримчани збирались врятувати туристичний сезон на півострові молитвою.