Влада окупованого Криму планує «співпрацювати» із Європою та Азією
- Сьогодні, 12:24
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Окупанти мають грандіозні плани із зовнішньоекономічної співпраці у світі
Віце-прем'єр уряду окупованого Криму Георгій Мурадов озвучив намір про зовнішньоекономічну співпрацю з європейськими та азіатськими країнами, серед яких Італія, Туреччина, Китай, Індія, Ізраїль, В'єтнам, повідомляють «Новости Крыма».
За словами Мурадова, у Криму встановилися партнерські відносини з китайським бізнесом – у планах «пожвавлення» співпраці з провінцією Хайнань. Стати учасником кримської вільної економічної зони готові турецькі, арабські, ізраїльські бізнесмени, зазначив він.
Крім того, республіка має намір посилити міжнародні економічні контакти з Болгарією, Молдовою, Італією, Францією.
«Якщо говорити про географічно інші напрямки, то у нас хороші перспективи взаємодії з Іраном і Індією. Ми маємо намір цього року налагодити зв'язки з традиційним другом і партнером Росії В'єтнамом. Не виключено, що будемо планувати візит нашої делегації», – наголосив Мурадов.
Віце-прем'єр окупованого Криму зазначив, що цьогоріч делегації півострова мають намір побувати на багатьох міжнародних виставках, зокрема у Сербії, Казахстані, Китаї, Білорусі, Вірменії.
Нагадаємо, після російської окупації Криму, незважаючи на санкції ЄС, США, Канади та інших країн проти компаній і фізичних осіб, які працюють на півострові, українські виробники продовжують заробляти на поставках туди своєї продукції.