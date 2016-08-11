Влада окупованого Криму планує «співпрацювати» із Європою та Азією

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Окупанти мають грандіозні плани із зовнішньоекономічної співпраці у світі

Віце-прем'єр уряду окупованого Криму Георгій Мурадов озвучив намір про зовнішньоекономічну співпрацю з європейськими та азіатськими країнами, серед яких Італія, Туреччина, Китай, Індія, Ізраїль, В'єтнам, повідомляють «Новости Крыма».

За словами Мурадова, у Криму встановилися партнерські відносини з китайським бізнесом – у планах «пожвавлення» співпраці з провінцією Хайнань. Стати учасником кримської вільної економічної зони готові турецькі, арабські, ізраїльські бізнесмени, зазначив він.

Крім того, республіка має намір посилити міжнародні економічні контакти з Болгарією, Молдовою, Італією, Францією.

«Якщо говорити про географічно інші напрямки, то у нас хороші перспективи взаємодії з Іраном і Індією. Ми маємо намір цього року налагодити зв'язки з традиційним другом і партнером Росії В'єтнамом. Не виключено, що будемо планувати візит нашої делегації», – наголосив Мурадов.

Віце-прем'єр окупованого Криму зазначив, що цьогоріч делегації півострова мають намір побувати на багатьох міжнародних виставках, зокрема у Сербії, Казахстані, Китаї, Білорусі, Вірменії.

Нагадаємо, після російської окупації Криму, незважаючи на санкції ЄС, США, Канади та інших країн проти компаній і фізичних осіб, які працюють на півострові, українські виробники продовжують заробляти на поставках туди своєї продукції.