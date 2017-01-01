Влада Північної Кореї заборонила жителям Малайзії залишати країну

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МЗС Північної Кореї вже поінформувало посольство Малайзії

Офіційне інформаційне агентство КНДР KCNA повідомляє,що влада Північної Кореї тимчасово заборонила громадянам Малайзії залишати країну. Дане прагненням пояснюється тим, щоб забезпечити безпеку дипломатів і громадян КНДР, які знаходяться в Малайзії.

МЗС Північної Кореї поінформувало посольство Малайзії про рішення влади і висловило надію на те, що спірна ситуація буде найближчим часом вирішена в інтересах розвитку відносин між двома країнами.

Між тим глава малайзійської поліції Халід Абу Бакар заявив, що двоє громадян КНДР, яких правоохоронні органи хотіли б допитати у зв'язку із вбивством брата північнокорейського лідера Кім Чен Нама, нині переховуються в посольстві в Куала-Лумпурі.

Чиновник не зміг припустити, скільки часу підозрювані будуть ховатися на території дипмісії. За його словами, представники північнокорейської влади ніяк не співпрацюють зі слідством.

Раніше Малайзію залишив посол КНДР Кан Чхоль, який був оголошений персоною нон-грата. Останній звинуватив Куала-Лумпур в змові із зовнішніми силами з-за розслідування смерті Кім Чен Нама.

Як відомо, офіційний Пхеньян вимагає від Малайзії повернути тіло Кім Чон Нама. Посол Північної Кореї в Малайзії заявив, що його країна не визнає результатів розтину, який провела малайзійська сторона. Північна Корея вважає, що Малайзія може спробувати приховати факти про смерть Кім Чон Нама.

Влада Малайзії заявляла, що після проведення усіх експертиз повернуть тіло, але не уточнила, чи передадуть вони його владі КНДР або близьким Кім Чон Нама.

Кім Чон Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. У нього і Кім Чен Ина - різні матері.

Кім Чон Нам, якого убили 13 лютого, критикував режим правління у КНДР і передачу влади у спадок.

Джерело: РБК-Україна