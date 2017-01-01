Влада таємно підвищила ціну на електроенергію з 1 липня

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Зростання тарифів на електроенергію

Оптово-ринкова ціна на електроенергію з 1 липня зросте на 1,8%

У четвер, 23 березня, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України, ухвалила рішення про збільшення оптової-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%. Про це йдеться у постанові регулятора, яку оприлюднив на своїй сторінці у Facebook експерт у сфері енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

«Вчора НКРЕКП таки підвищила оптову-ринкову ціну е/е. Просто зробили так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Отже, ціну електроенергії підвищено з 1 липня на 1,8%. 1,8% за два квартали – це навіть більше, аніж 1% за три квартали. Шахраї. Підвищують ціну, та ще й самі бояться робити це у публічний і зрозумілий спосіб. Навіть боялися це озвучити на засіданні НКРЕКП», – написав він.

Герус заявив про наміри оскаржити цю постанову у судді. «І, думаю, на когось чекають кримінальні справи. Схоже, без цього вже ніяк», – сказав він.