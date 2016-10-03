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Режим НС в Туреччині продовжений на три місяці

Влада Туреччини продовжила режим надзвичайного стану в країні на три місяці. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Турецький парламент прийняв рішення про доцільність продовжити режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Воно набуде чинності 19 січня цього року.

В кінці липня уряд Туреччини опублікував постанову «Про заходи, що приймаються в рамках режиму надзвичайного стану», в якій йшлося про деталі даного режиму. Він був введений в зв'язку зі спробою збройного перевороту в країні.