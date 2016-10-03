  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Влада Туреччини продовжила режим надзвичайного стану

    • 3 Сiчня, 23:59
    • Розсилка

    Режим НС в Туреччині продовжений на три місяці

    Влада Туреччини продовжила режим надзвичайного стану в країні на три місяці. Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Турецький парламент прийняв рішення про доцільність продовжити режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Воно набуде чинності 19 січня цього року.

    В кінці липня уряд Туреччини опублікував постанову «Про заходи, що приймаються в рамках режиму надзвичайного стану», в якій йшлося про деталі даного режиму. Він був введений в зв'язку зі спробою збройного перевороту в країні.

    Читайте також
    Туреччина надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ