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    Влада турецької Анталії заборонила публічне розпивання алкоголю

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    <p><span class="short_text" lang="uk"><span>Росіяни в Туреччині<br /></span></span></p> <p><span id="result_box" class="short_text" lang="uk"><span>Фото</span> із <span>серіалу</span> <span>&laquo;</span><span>Наша</span> <span>Russia</span><span>&raquo;

    Росіяни в Туреччині

    Фото із серіалу «Наша Russia»

    Найбільше через заборону розхвилювалися у російському консульстві в Антальї, яке принагідно рекомендує своїм туристам не з'являтися в громадських місцях або на вулиці в нетверезому вигляді

    В Антальї посилили заборони на розпивання алкогольних напоїв за межами готелів, кафе і барів, йдеться в документі, розміщеному на офіційному сайті управління безпеки Антальї.

    «У межах провінції Анталья вводиться заборона на споживання алкогольних напоїв публічно і у вигляді, здатному викликати невдоволення оточуючих, в таких місцях, як відкриті для громадського користування парки, сади, сквери, відкриті майданчики, житлові квартали, автодороги, пікнікові зони і місця проведення археологічних розкопок, будівлі залізничних і автовокзалів, вулиці, провулки, історичні місця і місця проведення культурно-мистецьких заходів, культові споруди, занедбані будівлі, будівельні майданчики, приміщення для банкоматів, простору під мостами, прогулянкові зони в межах кордонів муніципалітетів, а також будь-які транспортні засоби незалежно від місця їх парковки », - повідомляється в документі.

    За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), штраф за порушення заборони складе 100 турецьких лір - близько 25 Євро.

    Генеральне консульство Росії в Антальї в фейсбуці закликав російськи туристів «серйозно поставитися до заборони щоб уникнути штрафів».

    «У зв'язку з введенням в провінції Анталья заборони на вживання спиртних напоїв в громадських місцях, щоб уникнути адміністративних штрафів російським громадянам, в тому числі, туристам настійно рекомендується не з'являтися в громадських місцях або на вулиці в нетверезому вигляді, так само як вживати алкогольні напої в місцях, невідведених для цих цілей », - йдеться в повідомленні на сторінці генконсульства РФ.

    Нагадаємо, минулого року у турецькій Анталії кількість українських туристів зросла вдвічі.

    Також українці тепер зможуть їздити до Туреччини без закордонного паспорта.

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