Влада турецької Анталії заборонила публічне розпивання алкоголю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіяни в Туреччині

Фото із серіалу «Наша Russia»

Найбільше через заборону розхвилювалися у російському консульстві в Антальї, яке принагідно рекомендує своїм туристам не з'являтися в громадських місцях або на вулиці в нетверезому вигляді

В Антальї посилили заборони на розпивання алкогольних напоїв за межами готелів, кафе і барів, йдеться в документі, розміщеному на офіційному сайті управління безпеки Антальї.

«У межах провінції Анталья вводиться заборона на споживання алкогольних напоїв публічно і у вигляді, здатному викликати невдоволення оточуючих, в таких місцях, як відкриті для громадського користування парки, сади, сквери, відкриті майданчики, житлові квартали, автодороги, пікнікові зони і місця проведення археологічних розкопок, будівлі залізничних і автовокзалів, вулиці, провулки, історичні місця і місця проведення культурно-мистецьких заходів, культові споруди, занедбані будівлі, будівельні майданчики, приміщення для банкоматів, простору під мостами, прогулянкові зони в межах кордонів муніципалітетів, а також будь-які транспортні засоби незалежно від місця їх парковки », - повідомляється в документі.

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), штраф за порушення заборони складе 100 турецьких лір - близько 25 Євро.

Генеральне консульство Росії в Антальї в фейсбуці закликав російськи туристів «серйозно поставитися до заборони щоб уникнути штрафів».

«У зв'язку з введенням в провінції Анталья заборони на вживання спиртних напоїв в громадських місцях, щоб уникнути адміністративних штрафів російським громадянам, в тому числі, туристам настійно рекомендується не з'являтися в громадських місцях або на вулиці в нетверезому вигляді, так само як вживати алкогольні напої в місцях, невідведених для цих цілей », - йдеться в повідомленні на сторінці генконсульства РФ.

Нагадаємо, минулого року у турецькій Анталії кількість українських туристів зросла вдвічі.

Також українці тепер зможуть їздити до Туреччини без закордонного паспорта.