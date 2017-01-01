Влада вперше сплатила борги за водопостачання на непідконтрольну Луганщину

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У розрахунках були задіяні підприємства, зареєстровані на підконтрольній Україні території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля.

Органи державної влади вперше сплатили частину боргу комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал за водопостачання на непідконтрольну Україні територію Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України.

«6 січня 2017 року Комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал» було сплачено частину боргу у сумі 10,5 мільйонів гривень за водопостачання на непідконтрольну уряду України територію Луганської області», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у розрахунках були задіяні підприємства, зареєстровані на підконтрольній Україні території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля.

«В свою чергу КП «Попаснянський районний водоканал» тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії та відновити поставки питної у напрямку міста Луганськ. Реалізація механізму стала можливою завдяки спільним зусиллям Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та інших зацікавлених органів державної влади», — наголошується у повідомленні.

Комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» є основним підприємством, яке забезпечує поставку води як на підконтрольну так і непідконтрольну уряду України територію Луганської області.