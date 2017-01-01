Влада задумала нову систему сплати податків і зборів

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Сплата податків

Планується запровадити систему сплати податків і зборів на єдиний рахунок

Державна казначейська служба України поточного року планує впровадити систему сплати податків і зборів на єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками самостійно на базі звітності платника податків. Про це повідомила сьогодні журналістам голова Держказначейства Тетяна Слюз.

«Ще один проект, який ми хочемо впровадити, і деякі норми вже виписані в Податковому кодексі, – це сплата податків на єдиний рахунок», – сказала вона.

Слюз пояснила, що система функціонуватиме за аналогією з автоматичним відшкодуванням ПДВ, тобто платникам податків буде автоматично відкрито рахунки, і Держказначейство на підставі їхньої звітності зараховуватиме податки в автоматичному режимі. За її словами, це дасть змогу заощадити час платників податків і уникнути штрафів податкових органів за перерахування податків не на той рахунок.

«Думаю, що з 1 січня 2018 року це працюватиме. Але не за всіма податками: ПДВ залишається тут, акциз – також, і для податку з доходів фізичних осіб це неможливо, плюс єдиний соціальний внесок», – додала Слюз.

Голова Держказначейства також зазначила, що необхідні зміни до Податкового кодексу вже внесено і потрібне лише коригування наказів Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби України, а основну базу вже збудовано на підставі електронного реєстру з ПДВ, при цьому витрати на впровадження проекту незначні, а ефект – очевидний.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає низку змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшує інвестиційний клімат у країні. Законом буде запроваджено повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків і ДФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, запроваджено податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість двох існуючих. Президент України Петро Порошенко підписав закон 30 грудня.



