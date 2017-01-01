Власник кримськотатарського каналу ATR розказав, скільки коштує його утримання

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Авто телеканалу ATR

Для запуску телеканалу ATR потрібно було вкласти $5 млн

Бізнесмен, власник телеканалу ATR Ленур Іслямов каже, що для нормального функціонування каналу потрібно на місяць як мінімум 4 млн гривень. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Він розповів, що телекомпанію ATR, яка мовить на Крим трьома мовами, минулого року вперше профінансовано державою. «Гроші дійшли наприкінці 2016 року, на які колектив устиг придбати телевізійне устаткування та сплатити борги за надані послуги, зокрема супутникове мовлення. Завдяки фінансуванню нарешті ми запустили власну студію, з якої почали мовити з 20 березня», - сказав Іслямов.

За його словами, для запуску потрібно було вкласти $5 млн. «Без зайвої скромності можу сказати що на кінець 2013 року ATR перетворився на найбільш потужний і сучасно обладнаний кримський телеканал…У холдингу ATR є ж ще і дитячий телеканал Lale, і радіостанція Meydan, і сайт «15 минут». Разом працюють понад 100 людей. Значна частина з них переїхала з Криму, бо без них, носіїв кримськотатарської мови, культури, звичаїв, телеканал просто не виживе», - зазначив Іслямов.

Він розповів, скільки коштує утримання телеканалу: «Мовлення на Крим з телевізійної вишки (155-метрової телевишки, зведеної у Херсонській області) лише для радіо Meydan коштує 57 гривень за годину. Помножте на добу, а потім на місяць, рік, ось вам і 490 482 гривні. І це лише за встановлений радіопередавач. А в нас цих грошей на поточний рік поки що немає… Ви чекаєте від мене точних цифр. Для нормальної діяльності ЗМІ, які нами збережено та які ми намагаємося розвивати, аби забезпечувати безперервний зв'язок із Кримом, кримськотатарським народом, доносити до них слово правди, потрібно на місяць як мінімум 4 млн гривень. Скажу, що це набагато менше, ніж витрачає більшість українських телеканалів рівня ATR».