Власники авто з єврономерами мітингували біля Ради проти сплати 2 євро на день

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Фото: РБК-Україна

Власники авто з іноземними номерами перекрили вулицю Грушевського

Протестувальники заявили, що виступають проти ініціативи президента України Петра Порошенка «обмежити ввезення литовців і поляків», повідомляє «Четверта влада».

Своїми машинами люди перекрили вулицю Михайла Грушевського.

25 травня комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики розглянув законопроект, ініційований депутатом «Народного фронту» Максимом Бурбаком, щодо нерозмитнених автомобілів із єврономерами. Автори законопроекту пропонують обкладати нерозмитнені автівки 2 євро на день.

Депутати проголосували за це рішення та рекомендували ухвалити його у першому читанні. Перед другим читанням Бурбак разом із громадськими активістами, які виступають за легалізацію автівок із єврономерами, планує допрацювати законопроект.

За попередніми даними, серед поправок фігуруватиме зменшення суми збору та розширення пільгового акцизу на іномарки з пробігом, випущені до 2010 року.

Власники автівок із єврономерами обурилися цим законопроектом і вийшли на вулицю Грушевського з протестами проти вищезгаданих нововведень.

Джерело: Еспресо ТВ