Влетить в копієчку. Стало відомо, скільки російські споживачі заплатять за електрику для «ЛНР»

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Забезпечення електрикою «ЛНР» може призвести до підвищення тарифу для споживачів російської Федеральної мережевої компанії на 2,5%

Постачання електрики з Росії в ОРЛО Росією спровокує підвищення тарифів для споживачів в РФ. Вони будуть списані на технологічні втрати Федеральної мережевої компанії. Це може призвести до підвищення тарифу ФМК на 2,5% і переплати споживачів РФ в розмірі 2 - 4,6 млрд руб (близько 2,2 млрд грн) на рік, повідомляє «Коммерсантъ».

Наголошується, що 30 квітня схема компенсації за поставки в ОРЛО буде обговорюватися на засіданні наглядової ради регулятора енергоринків «Ради ринку». Цю інформацію виданню підтвердили джерело в Міненерго РФ і два співрозмовника в мережевому комплексі. Джерело газети зазначив, що «схема розмиє поставки електроенергії в ОРЛО по всьому російському енергоринку».

«Основне навантаження через оплату тарифу ляже на всіх споживачів, крім населення»,— додав він. При розрахунку ставки тарифу на передачу магістральними мережами ФМК буде використаний магістральний коефіцієнт на втрати в 1,1203. Це, за підрахунками Наталії Пороховий з АКРА, підніме тариф ФМК на 2,5%. За її даними, навантаження на споживачів може зрости на 4,6 млрд руб. Федір Корначев з «Райффайзенбанку» зазначив, що витрати на ОРЛО збільшать платежі споживачів в Росії на 2-2,5 млрд руб. У пояснювальній записці до питання про оплату поставок в ОРЛО зазначається, що економічні наслідки від запропонованих змін не оцінювалися. Схема буде діяти з 30 квітня цього року до 31 травня 2018 року.

«Рада ринку» перенаправила запит «Комерсанта» в Міненерго, а там на нього не відповіли. У ФМК і «Россетях» давати коментарі відмовилися.

Нагадаємо, національна енергетична компанія «Укренерго» ввечері 24 квітня повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію окремих районів Луганської області припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Про те, що Росія буде забезпечувати «ЛНР» електрикою, 25 квітня оголосив повноважний представник президента РФ в контактній групі по Україні Борис Гризлов. Він назвав такі заходи «гуманітарною підтримкою».

Голова Фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін припустив, що жодна енергокомпанія не братиме на себе відповідальність за подачу електроенергії в «ЛНР», щоб не потрапити під санкції.