Внаслідок атаки на авіабазу в Лівії загинула 141 людина

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Лівія, архівне фото

Окрім військових серед жертв атаки також були мирні жителі

У результаті атаки на авіабазу на півдні Лівії біля міста Брак-аш-Шаті, у четвер, 18 травня, загинула щонайменше 141 людина. Про це заявив представник лівійської національної армії Ахмад Аль-Месмарі, повідомляє РБК.

«Солдати поверталися з військового параду. Вони були беззбройні. Більшість з них загинули», - повідомив він.

Зі слів Аль-Месмарі, серед жертв атаки також були мирні жителі, які працювали на авіабазі або перебували поблизу. Через атаку на авіабазу глава уряду національної злагоди Лівії Фаез ас-Сарадж відсторонив від роботи міністра оборони Аль-Махді аль-Баргасі.

Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, авіабазу, контрольовану загонами командувача лівійської національної армії Халіфи Хафтара, атакували союзні уряду угруповання.

Уряд національної злагоди заявив у п'ятницю, що не віддавав наказ про атаку на авіабазу, а те, що трапилося, «є військовою ескалацією і ускладнює процес національного примирення».