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    Теракт у Лондоні: британські ЗМІ повідомляють про щонайменше двох загиблих

    • Сьогодні, 19:57
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    Теракт у Лондоні
    Теракт у Лондоні

    Поліція поки що не коментувала кількість поранених чи загиблих

    Внаслідок терористичних інцидентів на Вестмінстерському мосту та біля парламенту Великої Британії загинуло дві особи. Про це повідомили Sky News з посиланням на власні джерела.

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    Відомо, що лікар з госпіталя Св.Томаса підтвердив смерть однієї жінки. Проте джерела видання повідомляють про ще одну загиблу особу.

    Крім того, з Темзи витягнули живу але з травмуваннями жінку, яка випала туди з Вестмінстерського мосту.

    Поліція поки що не коментувала кількість поранених чи загиблих.

    Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

    Нагадаємо, МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

    Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

    Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

    Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

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