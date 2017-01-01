Теракт у Лондоні: британські ЗМІ повідомляють про щонайменше двох загиблих
- Сьогодні, 19:57
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Поліція поки що не коментувала кількість поранених чи загиблих
Внаслідок терористичних інцидентів на Вестмінстерському мосту та біля парламенту Великої Британії загинуло дві особи. Про це повідомили Sky News з посиланням на власні джерела.
Відомо, що лікар з госпіталя Св.Томаса підтвердив смерть однієї жінки. Проте джерела видання повідомляють про ще одну загиблу особу.
Крім того, з Темзи витягнули живу але з травмуваннями жінку, яка випала туди з Вестмінстерського мосту.
Поліція поки що не коментувала кількість поранених чи загиблих.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Нагадаємо, МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.
Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.