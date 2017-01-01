Теракт у Лондоні: британські ЗМІ повідомляють про щонайменше двох загиблих

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Теракт у Лондоні

Поліція поки що не коментувала кількість поранених чи загиблих

Внаслідок терористичних інцидентів на Вестмінстерському мосту та біля парламенту Великої Британії загинуло дві особи. Про це повідомили Sky News з посиланням на власні джерела.

Відомо, що лікар з госпіталя Св.Томаса підтвердив смерть однієї жінки. Проте джерела видання повідомляють про ще одну загиблу особу.

Крім того, з Темзи витягнули живу але з травмуваннями жінку, яка випала туди з Вестмінстерського мосту.

Поліція поки що не коментувала кількість поранених чи загиблих.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Нагадаємо, МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.