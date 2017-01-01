  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Внаслідок авіакатастрофи у Британії загинув пілот

    • Сьогодні, 22:00
    • Розсилка

    Літак розбився у заповіднику Астон Ровант

    Пілот легкого літака загинув унаслідок авіакатастрофи у графстві Оксфордшир на півдні Британії, передає BBC.

    Літак вилетів із аеродрома Теруестон на півночі Бакінгемширу, але згодом розбився у заповіднику Астон Ровант.

    «На жаль, пілота літака, чоловіка, знайшли мертвим на місці інциденту», — зазначив представник поліції.

    На місці, де розбився літак, ведуть розслідування аварії, дороги там перекрили.

    Найближчим родичам загиблого поки не повідомили про аварію.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ