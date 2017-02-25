Внаслідок пожежі в китайському готелі загинуло щонайменше троє людей

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Готель

Рятувальники продовжують перевіряти згорілий готель

В результаті пожежі в готелі в провінції Цзянси на південному сході Китаю загинули три людини, ще 14 були поранені, повідомляє з посиланням на заяву Центрального телебачення Китаю повідомляє повідомляє «РИА Новости».

Інцидент стався в готелі в місті Наньчан. Відомо, що загоряння почалося на другому поверсі будівлі під час ремонтних робіт. В будівлі були заблоковані люди.

За даними пожежників, в ліквідації пожежі і порятунку заблокованих брали участь більше 160 чоловік, 19 пожежних розрахунків. Пожежу локалізовано.

На даний момент пожежники перевіряють приміщення на другому поверсі в пошуках людей, які ще можуть залишатися всередині.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв «Главком», вчора в Аргентині у провінції Санта-Фе в результаті зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 13 осіб, більше десяти отримали травми.