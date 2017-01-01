Внаслідок терактів ІДІЛ загинули 10 іракських військових

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Мосул

Терористи замінували декілька автомобілів

Внаслідок терактів, організованих терористами «Ісламської держави» на заході міста Мосул, загинуло 10 військовослужбовців.

Про це повідомив представник федеральної поліції Іраку Адді Абдульвеххаб ас-Саїдіи, інформує агентство Anadolu.

«За словами представника федеральної поліції, один з терактів був організований в районі Рифаї на північному заході другого за величиною міста країни: смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від розташування співробітників відділу по боротьбі з тероризмом, внаслідок цього загинули троє військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

Ще два заміновані автомобілі були підірвані в районі Урайбі на заході Мосула, внаслідок чого загинули сім військовослужбовців.

Водночас представник МВС Іраку Садун Фехд повідомив агентству, що в результаті авіаударів по об'єктах ІДІЛ в районі Зенджіллі на заході Мосула загинули 25 цивільних осіб, у тому числі жінки і діти.

Раніше повідомлялося, що терористичне угруповання «Ісламська держава» зараз контролює 12 квадратних кілометрів території іракського Мосула.

Нагадаємо, для відновлення Мосула, західна частина якого зараз частково утримується бойовиками терористичного угрупування «Ісламська держава», будуть потрібні п'ять років і мільярди доларів