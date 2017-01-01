Внаслідок важкого поранення під Авдіївкою помер 25-річний десантник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Гуцаленко служив у 79-ій бригаді

Сьогодні у реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова помер військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко. Інформацію підтвердила відомий волонтер Юлія Толмачова у Facebook.

Лейтенант ЗСУ помер внаслідок важкого поранення в голову.

Відомо, що десантник родом з Первомайська на Миколаївщині, був важко поранений 21 лютого під Авдіївкою. У стані коми він був доставлений до Дніпра, де лікарі боролися за життя хлопця.

Загибель 25-річного Миколи Гуцаленка також підтвердили у 79-ій десантно-штурмовій бригаді.

Повідомляється, що військовий загинув під час виконання бойового завдання на позиціях біля Водяного Донецької області.

Як повідомляв «Главком», 21 лютого помер підполковник ДСНС Дмитро Тритейкін, якого було тяжко поранено в Авдіївці.