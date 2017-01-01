Внаслідок вибуху біля табору сирійських біженців загинули щонайменше 10 людей

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Сирійські біженці

За наявними даними, замінований автомобіль злетів у повітря поряд з пропускним пунктом

Щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху, що прогримів в поряд з табором сирійських біженців Ер-Рукбан, розташованим на кордоні Сирії та Йорданії. Про це повідомив телеканал Al Jazeera.

За наявними даними, замінований автомобіль злетів у повітря поряд з пропускним пунктом, влаштованим одним з опозиційних формувань «Сирійської вільної армії». Також наголошується, що кілька людей отримали поранення. Інформації про те, чи були серед жертв біженці, або всі загиблі були членами формування, не наводиться.

В Ер-Рукбане протягом останніх кількох років концентруються сирійські біженці, переважно з провінції Дераа, прилеглої до кордону з Йорданією. В даний час в цьому таборі, за неофіційними даними, зосереджено понад 75 тисяч осіб.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік.

Декілька днів тому США затвердили поставки озброєння загонам антиасадівської опозиції Сирії.