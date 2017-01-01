Внаслідок вибуху бомби у Пакистані загинули четверо військових

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Пакистанські військові

Наразі жодне угрупування не взяло відповідальність за вибух

У Пакистані через підрив встановленої на узбіччі бомби 23 квітня загинули четверо військових, ще троє отримали поранень.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на військових.

Інцидент стався на південному заході країни неподалік кордону з Іраном у місті Турбат.

Поки жодне угрупування не взяло відповідальність за вибух.

Заначимо, наприкінці березня 22 людини загинули внаслідок теракту в Пакистані.

«Главком» також повідомляв, що у неділю, 23 квітня, група бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» влаштувала засідку та обстріляла конвой урядових сил безпеки Іраку: загинули 10 іракських солдатів та прикордонників.