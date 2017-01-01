Внаслідок вибуху бомби у Пакистані загинули четверо військових
- Сьогодні, 05:58
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Пакистанські військові
Наразі жодне угрупування не взяло відповідальність за вибух
У Пакистані через підрив встановленої на узбіччі бомби 23 квітня загинули четверо військових, ще троє отримали поранень.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на військових.
Інцидент стався на південному заході країни неподалік кордону з Іраном у місті Турбат.
Поки жодне угрупування не взяло відповідальність за вибух.
Заначимо, наприкінці березня 22 людини загинули внаслідок теракту в Пакистані.
«Главком» також повідомляв, що у неділю, 23 квітня, група бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» влаштувала засідку та обстріляла конвой урядових сил безпеки Іраку: загинули 10 іракських солдатів та прикордонників.